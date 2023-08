Más de 60 muertos o desaparecidos cuando intentaban llegar de Senegal a España

ARCHIVO - Niños juegan en botes de pesca conocidos como "pirogues" en Dakar, Senegal, el 24 de junio de 2023. Se temía que más de 60 migrantes hubieran muerto después de que 38 sobrevivientes fueran rescatados cerca de la isla atlántica de Cabo Verde de un barco que había zarpado con más de 100 migrantes en dirección a España. (AP Foto/Zane Irwin, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.