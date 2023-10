Migrantes llegan a Puerto del Rosario, en la Isla de Fuerteventura, España, el martes 3 de octubre de 2023. Más de 500 migrantes llegaron en 24 horas al archipiélago español de Islas Canarias en cuatro grandes embarcaciones de madera, según indicaron esta semana los servicios canarios de emergencias. (Europa Press via AP)

Por su parte, el coordinador de Cruz Roja Española José Antonio Rodríguez Verona, dijo a The Associated Press que no había visto tanta gente en una embarcación desde 2008, cuando 234 personas llegaron en un bote.