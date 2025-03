Manifestantes judíos protestan en la Torre Trump en apoyo a activista propalestino de Columbia

Manifestantes del grupo Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) protestan dentro de la Torre Trump en apoyo al estudiante de Columbia, Mahmoud Khalil, el jueves 13 de marzo de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Los manifestantes de Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que llevaban camisetas rojas con la inscripción “Los judíos piden dejar de armar a Israel” y portaban pancartas que decían “Oponerse al fascismo es una tradición judía” y “Lucha contra los nazis, no contra los estudiantes”, corearon “¡Devuelvan a Mahmoud a casa ahora!”.

Mahmoud Khalil, residente permanente en Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y que no ha sido acusado de violar ninguna ley, fue arrestado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York el sábado y enfrenta la deportación. El presidente Donald Trump ha afirmado que el arresto de Khalil fue el primero “de muchos por venir” y prometió en las redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participen en “actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses”.

“Solo estoy defendiendo mis derechos, y estoy defendiendo a Mahmoud Khalil, quien ha sido secuestrado ilegalmente y llevado a un lugar no revelado”, dijo a The Associated Press. “¿Te suena eso a Estados Unidos?”.