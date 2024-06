Manifestantes franceses protestan contra la ultraderecha antes de elecciones anticipadas

El secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, gesticula durante una conferencia de prensa, rodeado por los líderes de una coalición de izquierdas que se presentará a las elecciones generales anticipadas en Francia, en París, el 14 de junio de 2024. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.