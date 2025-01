Maduro jura como presidente de Venezuela entre sanciones y rechazo: es un "golpe" dice la oposición

Partidarios de la líder opositora venezolana María Corina Machado rodean el camión desde el que saluda durante una protesta contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace gestos a sus seguidores mientras camina de la mano de su esposa Cilia Flores a su llegada a la Asamblea Nacional para su ceremonia de juramento para un tercer mandato en Caracas, Venezuela, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticula durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 31 de julio de 2024, tres días después de unas polémicas elecciones. (AP Foto/Matias Delacroix, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado hace un gesto a sus seguidores durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Milicias respaldadas por el gobierno marchan por Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025, en la víspera de la toma de posesión del presidente, Nicolás Maduro, para un tercer mandato. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved