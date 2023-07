Macron cancela viaje a Alemania por los disturbios en Francia; más de 1.300 detenidos

Bomberos arrojan agua a un autobús quemado, el sábado 1 de julio de 2023, en Nanterre, en las afueras de París, Francia. (AP Foto/Lewis Joly) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre pasa por delante de una pared iluminada por una barricada en llamas, con una pintada con la frase "La policía mata" (en francés), en el centro de Lyon, en el centro de Francia, el 30 de junio de 2023. (AP Foto/Laurent Cipriani) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de policías avanza durante una protesta en Nanterre, a las afueras de París, Francia, el 1 de julio de 2023. (AP Foto/Lewis Joly) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.