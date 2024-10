Luces, cámara, acción: Sheinbaum arranca sus mañaneras y ofrece dispulpas por masacre de 1968

Mujeres indígenas realizan una limpia ancestral a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la plaza del Zócalo, en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el miércoles 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a sus seguidores durante un mitin en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, el día de su investidura, el martes 1 de octubre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved