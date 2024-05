Los sueños de una concursante de belleza de 60 años terminan abruptamente en Argentina

La concursante Alejandra Rodríguez compite en el certamen Miss Universo en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La concursante Alejandra Rodríguez compite en la categoría de traje de baño durante la final del certamen Miss Universo en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La concursante Alejandra Rodríguez compite en el certamen Miss Universo en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La concursante Alejandra Rodríguez compite en el certamen Miss Universo en Buenos Aires, Argentina, el sábado 25 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved