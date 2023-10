Los ganadores del Nobel de Química podrían haberse anunciado antes de tiempo, según medios suecos

AFP or licensors

ARCHIVO - Exhibición de la medalla Nobel de fisiología o medicina otorgada a Charles M. Rice, 8 de diciembre de 2020, en Nueva York. La Fundación Nobel dijo el viernes 15 de setiembre de 2023 que ha elevado el monto de los premios Nobel este año a 11 millones de coronas suecas (986.270 dólares). (Angela Weiss/Pool Foto via AP, File) AFP or licensors

The Associated Press no recibió la nota de prensa.