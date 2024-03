Localizan vivos a dos agentes de la Fiscalía General de México que investigaban el caso Ayotzinapa

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia diaria matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el viernes 1 de marzo de 2024. López Obrador informó el martes 12 de marzo de 2024 la desaparición de dos de los fiscales que participan en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved