LO ÚLTIMO: Siga la primera jornada de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Partidarios se reúnen frente a la casa de Claudia Sheinbaum el día de su toma de posesión como presidenta en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024. La foto de la izquierda es del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

ARCHIVO - La candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, se dirige a sus seguidores en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, luego de que el Instituto Nacional Electoral anunciara que tenía una ventaja irreversible en las elecciones del 3 de junio de 2024.

Claudia Sheinbaum presta juramento como nueva presidenta de México en el Congreso de la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador llega al Congreso para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum con la banda presidencial en la ceremonia de toma de posesión como primera presidenta de México en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum saluda desde el vehículo que la lleva al Congreso para asumir la presidencia en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, saluda antes de la ceremonia de juramentación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024..

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, saluda con un beso a Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, a su llegada para la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país, en el Congreso mexicano en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Partidarios se reúnen frente a la casa de Claudia Sheinbaum antes de que ella preste juramento como presidenta en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum recibe la banda presidencial en la ceremonia de toma de posesión como primera presidenta de México en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum presta juramento al tomar juramento como nueva presidenta en el Congreso de la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asiste a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México en el Congreso en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum presta juramento como nueva presidenta de México en el Congreso en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador entrega la banda presidencial a Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, en la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a la izquierda, en el Congreso en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en el centro, y el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, a la derecha, frente a los legisladores el día de su toma de posesión en el Congreso en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Los partidarios de Claudia Sheinbaum aplauden cuando su vehículo pasa el día de su toma de posesión mientras la llevan al Congreso para convertirse en la nueva presidenta de México en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024..

Los partidarios de Claudia Sheinbaum aplauden cuando su vehículo pasa el día de su toma de posesión mientras la llevan al Congreso para convertirse en la nueva presidenta de México en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Seguidores de Claudia Sheinbaum se congregan para escuchar a la primera presidenta de México, tras su toma de posesión, en un acto en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.

Claudia Sheinbaum saluda desde el vehículo que la lleva al Congreso donde prestará juramento como presidenta en la Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024.