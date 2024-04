Lluvias y rayos dejan 36 muertos en Pakistán en tres días

Un conductor en moto y un auto circulan por una calle inundada por las fuertes lluvias en Peshawar, Pakistán, el lunes 15 de abril de 2024. Docenas de personas, la mayoría agricultores, murieron en Pakistán debido a las precipitaciones en los últimos tres días, según dijeron las autoridades el lunes. (AP Foto/Muhammad Sajjad) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.