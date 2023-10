Líderes de la UE piden que se permita acceso de más ayuda a Gaza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla con los medios de comunicación a su llegada a una cumbre de la UE en Bruselas, el jueves 26 de octubre de 2023. Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves durante dos días para tratar, entre otros asuntos, Ucrania y el impacto de la guerra entre Israel y Hamas. (AP Foto/Omar Havana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved