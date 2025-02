Líderes europeos responderán a EEUU en cumbre de seguridad tras cambio de normas de Trump

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), durante una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un aparte de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

“La amenaza que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia. No es China. No es ningún otro actor externo”, afirmó Vance en un discurso que recibió una respuesta tibia. “Lo que me preocupa es la amenaza interna: el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos”.