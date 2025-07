Líderes católicos y ortodoxos griegos visitan Gaza tras ataque israelí a iglesia

ARCHIVO - En esta imagen, tomada el 24 de diciembre de 2018, cristianos celebran la llegada del arzobispo Pierbattista Pizzaballa, el máximo representante de la Iglesia católica en Tierra Santa, tras cruzar un control militar israelí desde Jerusalén, antes de una misa de medianoche en la Iglesia de la Natividad, reconocida tradicionalmente por los cristianos como el lugar donde nació Jesucristo, en Belén, Cisjordania. (AP Foto/Nasser Nasser, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved