Líderes de África occidental barajan sus menguantes opciones ante el desafío de la junta en Níger

Los jefes de Defensa de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), excluidos Mali, Burkina Faso, Chad, Guinea y Níger, posan para la foto en Abuja, Nigeria, 4 de agosto de 2023, donde se reunieron de emergencia para discutir la situación en Níger. (AP Foto/ Chinedu Asadu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.