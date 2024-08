Líder opositora María Corina Machado dice estar bajo resguardo ante ataques de gobierno venezolano

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se sienta frente a una imagen del héroe de la independencia venezolana Simón Bolívar, mientras da una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 31 de julio de 2024, tres días después de su controvertida reelección. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina junto a un mural que representa una urna, frente a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caraca, Venezuela, el miércoles 31 de julio de 2024, tres días después de que el país enfrentara una controvertida elección presidencia. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la derecha, junto al presidente colombiano Gustavo Petro después de que Petro llegara al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el sábado 18 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado y el candidato opositor Edmundo González viajan encima de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Consuelo Márquez con una bandera de Venezuela al frente de la policía que bloquea las manifestaciones contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved