Líder de Eslovaquia continúa grave mientras el sospechoso del atentado comparece ante un tribunal

Reporteros trabajan en el exterior del hospital universitario F. D. Roosevelt, donde se atiende al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tras recibir múltiples disparos, en Banska Bystrica, Eslovaquia, el 18 de mayo de 2024. (AP Foto/Denes Erdos)