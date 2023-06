Las inundaciones se extienden por el sur de Ucrania tras el derrumbe de la represa

Esta imagen por satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra el poblado inundado de Korsunka, en el sur de Ucrania, el martes 6 de junio de 2023. (Maxar Technologies via AP) Maxar Technologies

Una mujer es evacuada de un vecindario inundado en Jersón, Ucrania, el miércoles 7 de junio de 2023 tras la rotura de la represa de Kajovka. Las inundaciones provocadas por el derrumbe de una represa siguen empeorando en el sur de Ucrania, donde cientos de personas se ven obligadas a huir de sus hogares en una gran operación de emergencia que da una nueva y dramática magnitud a la guerra iniciada por Rusia hace más de 15 meses. (AP Foto/Roman Hrytsyna) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rescatistas intentan remolcar botes para llevar a vecinos evacuados de un vecindario inundado en Jersón, Ucrania, el martes 6 de junio de 2023. Las inundaciones provocadas por el derrumbe de una represa seguían empeorando el miércoles en el sur de Ucrania, donde cientos de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en una gran operación de emergencia que daba una nueva y dramática magnitud a la guerra iniciada por Rusia hace más de 15 meses. (AP Foto/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Esta imagen por satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra daños en la represa Kakhovka, en el sur de Ucrania, el martes 6 de junio de 2023. Ucrania acusó el martes 6 de junio a las fuerzas rusas de volar la importante represa y central hidroeléctrica en una zona del sur de Ucrania bajo control de Moscú, lo que amenazaba con inundaciones masivas que podrían desplazar a cientos de personas, y ordenó evacuaciones río abajo. La agencia rusa de noticas Tass citó a un funcionario ruso que dijo que la presa había "colapsado" debido a los daños. (Maxar Technologies via AP) Maxar Technologies

Calles inundadas en Jersón, Ucrania, el miércoles 7 de junio de 2023 tras la rotura de la represa Kajovka. Las inundaciones provocadas por el derrumbe de una represa seguían empeorando el miércoles en el sur de Ucrania, donde cientos de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en una gran operación de emergencia que daba una nueva y dramática magnitud a la guerra iniciada por Rusia hace más de 15 meses. (AP Foto/Libkos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.