Las cesáreas aumentan en Puerto Rico y alcanzan una tasa récord en el territorio, según reporte

ARCHIVO - Médicos y enfermeras trabajan en la unidad neonatal de cuidados intensivos en el Centro Médico de San Juan, Puerto Rico, el 11 de mayo de 2010. Las cesáreas se han disparado en el territorio estadounidense, que tiene una de las tasas más altas del mundo, según un nuevo reporte federal publicado el miércoles 19 de enero de 2024. (AP Foto/Ricardo Arduengo, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.