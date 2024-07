Laboristas británicos se encaminan a lograr mayoría en elecciones parlamentarias

El primer ministro británico, Rishi Sunak, mira mientras periodistas le hacen preguntas durante una visita a una escuela primaria de Braishfield dentro de la campaña electoral del Partido Conservador, en Hampshire, Inglaterra, el miércoles 3 de julio de 2024. (Claudia Greco/Pool Foto via AP)

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, y su esposa, Victoria, llegan a un centro de votación para votar en Londres, el jueves 4 de julio de 2024. Los votantes británicos elegían un nuevo gobierno el jueves, en unas elecciones parlamentarias que se esperaba llevaran al Partido Laborista al poder en un contexto de dificultades económicas, creciente desconfianza hacia las instituciones del gobierno y un tejido social que se deteriora. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved