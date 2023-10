La UE busca respuesta a los desafíos de seguridad entre temores por la guerra de Israel y Hamás

ARCHIVO - Agentes de la policía alemana montan guardia ante el complejo de la comunidad Kahal Adass Jisroel, que acoge una sinagoga, un jardín de infantes y un centro comunitario, en el centro de Berlín, Alemania, el miércoles 18 de octubre de 2023. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved