La UE accede a iniciar negociaciones de acceso con Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a la derecha, posa con otros líderes de la UE, de izquierda a derecha la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro belga, Alexander De Croo, y el canciller de Austria, Karl Nehammer, en la sesión de fotos de grupo de una cumbre de la UE y los Balcanes Occidentales en Bruselas, el miércoles 13 de diciembre de 2023. (AP Foto/Omar Havana)