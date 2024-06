La tormenta tropical Alberto se forma en el suroeste del Golfo de México; 1ra tormenta con nombre

En el Hotel Miramar Inn de Tampico, México, cerca de donde se tiene previsto que Alberto toque tierra firma, la recepcionista Diana Flores dijo que el viento estaba racheado, pero aún no tan fuerte, y que todavía no había empezado a llover. “Sí hay gente en el restaurante y en la playa”, comentó Flores el miércoles temprano.

Las bandas exteriores de lluvia empezaron a azotar el estado de Tamaulipas, en el noreste de México, durante la noche.

La tormenta se movía hacia el oeste a 15 km/h (9 mph). Avisos de tormenta tropical estaban en vigor desde la costa de Texas en San Luis Pass hacia el sur hasta la desembocadura del río Bravo y desde la costa noreste de México al sur de la desembocadura del río hasta Tecolutla.

“Se tiene previsto que se debilite rápidamente una vez que el centro se mueva tierra adentro, y es probable que Alberto se disipe sobre México” el jueves, de acuerdo con el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) dijo que el principal peligro para la costa sur de Texas son las inundaciones por el exceso de lluvia.

Señaló que existía una “alta probabilidad” de que se produjeran inundaciones repentinas en la costa sur de Texas. También es posible que haya tornados o torbellinos de agua.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) dijo que la temporada de huracanes que empezó el 1 de junio y probablemente durará hasta el 30 de noviembre probablemente será muy superior al promedio, con entre 17 y 25 tormentas con nombre. Se prevén hasta 13 huracanes y cuatro huracanes de categoría 3 o mayor.

Una temporada promedio de huracanes en el Atlántico produce 14 tormentas con nombre, siete de ellas huracanes y tres huracanes de categoría 3 o mayor.

Brennan señaló que, generalmente, el primer sistema con nombre del océano Atlántico se produce el 20 de junio, así que Alberto está “más o menos justo a tiempo”.

Una tormenta sin nombre a principios de junio arrojó más de 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en algunas partes del sur de Florida, dejando varados a varios automovilistas en calles inundadas y enviando agua a viviendas y zonas de baja altitud.

Brennan dijo que habrá peligrosas corrientes de resaca de la tormenta y que los automovilistas deberían estar atentos a los cierres de caminos y regresarse si ven calles cubiertas de agua.

“Las personas subestiman el poder del agua y a veces no toman en serio las lluvias y las amenazas que planea, sobre todo si están conduciendo en una zona y si ven que el agua cubre el camino, no quieren conducir a través de ella”, dijo Brennan. “No saben a qué profundidad está el agua... no hacen falta más que unos pocos centímetros de agua en movimiento para arrastrar su auto”. tu coche

Stengle informó en Dallas.

FUENTE: Associated Press