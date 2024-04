La tercera consulta popular de Ecuador en 14 meses pone a examen a Noboa y su lucha contra el crimen

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia para entregar material a la policía en la academia de policía General Alberto Enríquez en Quito, Ecuador, el 22 de enero de 2024. Los ecuatorianos acuden a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 en un referendo presentado por Noboa como una forma de perseguir a las pandillas criminales responsables de una espiral de violencia. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una mujer reporta un robo a soldados que patrullan el vecindario de Carapungo en Quito, Ecuador, el 18 de abril de 2024. Los ecuatorianos acuden a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 en un referendo presentado por Noboa como una forma de perseguir a las pandillas criminales responsables de una espiral de violencia. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un residente apoya las manos en un muro mientras la policía le registra para buscar armas o drogas, dentro de una operación contra grupos criminales en Guayaquil, Ecuador, el 4 de abril de 2024. Los ecuatorianos acuden a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 en un referendo presentado por Noboa como una forma de perseguir a las pandillas criminales responsables de una espiral de violencia. (AP Foto/César Muñoz, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Soldados de patrulla registran a un hombre en el vecindario de Carapungo, en Quito, Ecuador, el jueves 18 de abril de 2024. Los ecuatorianos votarán el domingo 21 de abril en un referendo propuesto por el presidente, Daniel Noboa, que busca reprimir a las pandillas criminales responsables de una oleada de violencia. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Soldados montan guardia en vehículos blindados mientras patrullan las calles durante un estado de emergencia decretado por el presidente, Daniel Noboa, para enfrentar una oleada de delincuencia, en Portoviejo, Ecuador, el 11 de enero de 2024. Los ecuatorianos acuden a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 en un referendo presentado por Noboa como una forma de perseguir a las pandillas criminales responsables de una espiral de violencia (AP Foto/Ariel Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda a su llegada a Poalo, Ecuador, el 21 de marzo de 2024. Los ecuatorianos acuden a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 en un referendo presentado por Noboa como una forma de perseguir a las pandillas criminales responsables de una espiral de violencia (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved