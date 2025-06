La policía serbia retira barricadas en Belgrado y hace más detenciones entre tensiones persistentes

Policía antimotines bloquea el paso a manifestantes contrarios al gobierno tras una marcha para pedir elecciones anticipadas tras casi ocho meses de frecuentes protestas contra la corrupción que han remecido al gobierno populista del presidente Aleksandar Vucic, en Belgrado, Serbia, el sábado 28 de junio de 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved