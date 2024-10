La policía reporta en Bolivia 12 agentes heridos en un intento infructuoso por despejar bloqueos

Un seguidor del expresidente boliviano, Evo Morales, con un cartel de respaldo en una protesta que pretende impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, en Parotani, Bolivia, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved