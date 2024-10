La cifra de palestinos muertos en Gaza supera los 42.000, según el Ministerio de Salud

Dolientes rezan sobre el cuerpo de un niño palestino, Hosam Al Khaldi, fallecido en el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, ante la morgue de un hospital en Deir al-Balah, el miércoles 9 de octubre de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved