La guerra de Sudán podría provocar la mayor crisis alimentaria del mundo, según la ONU

En esta imagen de archivo, desplazados sudaneses se concentran en el campo de refugiados Zam Zam, en las afueras de la localidad de El-Fashir en la región de Darfur, en Sudán, durante una visita de funcionarios de la ONU, el 1 de julio de 2004. (AP Foto/Karel Prinsloo, archivo) Copyright 2004 The Associated Press. All rights reserved.