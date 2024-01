La fiscalía de Ecuador procesará por terrorismo a los 13 detenidos por el asalto armado a televisión

Soldados patrullan el perímetro de la prisión de Inca durante el estado de emergencia en Quito, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024, tras la aparente fuga de un poderoso líder de una pandilla de la cárcel. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes estado de emergencia nacional, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares en lugares como las cárceles. El gobierno también impuso un toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 5:00 AM. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Imagen extraída del vídeo emitido por el canal TC Televisión en el que aparece un hombre encapuchado y armado al lado de dos trabajadores del medio en plena retransmisión en vivo, en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataques violentos desde que el gobierno decretara el estado de excepción el lunes 8 de enero, tras la presunta fuga de un peligroso cabecilla de una banda criminal que opera en el país. (TC Televisión vía AP)

Policías y soldados se encuentran afuera de la prisión El Inca después de que comenzaron los disturbios en el interior en Quito, Ecuador, el lunes 8 de enero de 2024. El motín se produce un día después de que las autoridades ecuatorianas informaron que, en otra prisión diferente en la ciudad de Guayaquil, el líder de la pandilla Los Choneros Adolfo Macías, alias "Fito", no se encontraba en su celda. Hace una década, el capo huyó de otra instalación. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía en respuesta a un ataque al canal TC Televisión, un canal público con sede en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. Un grupo de encapuchados armados irrumpió en la emisión en directo con armas y explosivos. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La policía evacúa a personal del canal TC Televisión después de que un grupo armado y encapuchado irrumpiera en plena transmisión en directo, en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataques violentos desde que el gobierno decretara el estado de excepción el lunes 8 de enero, tras la presunta fuga de un peligroso cabecilla de una banda criminal que opera en el país. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan a las afueras del palacio presidencial durante el estado de excepción en Quito, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataque después de que el gobierno decretara estado de excepción, tras la presunta fuga de la cárcel de un peligroso líder de un grupo crimina. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

