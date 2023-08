La empresaria Xóchitl Gálvez se perfila como principal candidata opositora en México

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante la oposición para las elecciones presidenciales, montando en bicicleta a su llegada al hotel para el anuncio de la oposición sobre sus aspirantes presidenciales en Ciudad de México, el miércoles 9 de agosto de 2023. Los principales partidos de oposición declararon el miércoles 30 de agosto de 2023 a Gálvez como su virtual candidata para las próximas elecciones presidenciales. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.