Kremlin: "Error deliberado", entre las posibles causas del accidente aéreo de Prigozhin

Un retrato del jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que falleció la semana pasada en un accidente de avión dos meses después de su breve rebelión, descansa sobre unos ramos de flores en su tumba en el cementerio Porokhovskoye, en San Petersburgo, Rusia, el 30 de agosto de 2023. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)