Kim Jong Un se encuentra en Rusia para reunirse con Vladímir Putin

En esta imagen tomada de un video difundido por el gobernador de la región oriental rusa de Krai de Primorie, Oleg Kozhemyako, en su canal de Telegram el martes 12 de septiembre de 2023, el mandatario norcoreano Kim Jong Un desciende de su tren después de cruzar la frontera rusa hacia Jasán, a unos 127 kilómetros (79 millas) al sur de Vladivostok. (Gobierno de la región rusa de Krai de Primorie vía AP) Governor of the Russian far eastern region of Primorsky Krai Oleg Kozhemyako telegram channel