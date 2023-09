Kim Jong Un llega a Rusia antes de su esperada reunión con Vladímir Putin

KCNA via KNS

En esta imagen, tomada el 10 de septiembre de 2023 y distribuida por el gobierno de Corea del Norte, muestra al líder norcoreano, Kim Jong Un, saludando desde un tren en Pyongyang, Corea del Norte, antes de partir hacia Rusia. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) KCNA via KNS