Kagame acusa inacción internacional al cumplirse 30 años del genocidio en Ruanda

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, acompañado por su esposa, la primera dama Jeannette Kagame, derecha, se prepara para depositar una corona de flores durante una ceremonia por los 30 años del genocidio ruandés, en Kigali, Ruanda, el domingo 7 de abril de 2024. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved