Justicia argentina cita a declarar a dirigentes sociales por supuestas maniobras irregulares

ARCHIVO - Eduardo Belliboni, líder del partido político Polo Obrero, frente a la policía durante una protesta antigubernamental contra la escasez de alimentos en los comedores populares y contra las reformas económicas propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el 18 de marzo de 2024. El 27 de mayo de 2024, un juez argentino citó a declarar a miembros de organizaciones sociales, incluido Belliboni, sospechosos de malversar fondos estatales destinados a programas de trabajo para desempleados y coaccionar a sus beneficiarios a participar en protestas callejeras a cambio de esas ayudas. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved