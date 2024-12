Juez rechaza petición de Trump para que su condena por pagos a cambio de silencio sea desestimada

Las acusaciones involucraban un plan para ocultar un pago con el que se pretendía comprar el silencio de Daniels durante los últimos días de la campaña presidencial de Trump en 2016, con el fin de que no hablara sobre sus alegatos de que habían sostenido relaciones sexuales años antes, algo que él niega.

Un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por actos oficiales —cosas que hicieron mientras dirigían el país—, y que los fiscales no pueden citar esas acciones para reforzar un caso centrado en conductas puramente personales y no oficiales.