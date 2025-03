Jubilados e hinchas de fútbol chocan con la policía en protestas contra ajustes en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia su discurso anual sobre el Estado de la Nación, que marca el inicio del año legislativo, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 1 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Un aficionado al fútbol se une a los jubilados que protestan por pensiones más altas y contra las medidas de austeridad implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de marzo de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

