José Raúl Mulino asume la presidencia de Panamá decidido a detener migración irregular por el Darién

El presidente electo panameño, José Raúl Mulino, habla con un migrante venezolano, a la izquierda, y otros migrantes en un campamento después de que cruzaran caminando el Tapón del Darién desde Colombia, en Lajas Blancas, Panamá, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix )