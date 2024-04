Jefe de inteligencia militar israelí renuncia por no haber impedido el ataque del 7 de octubre

ARCHIVO - Un soldado israelí pasa junto a una camioneta utilizada por milicianos palestinos en Sderot, Israel, el sábado 7 de octubre de 2023. El ejército israelí dijo el lunes 22 de abril de 2024 que el jefe de su inteligencia militar había dimitido por los fallos asociados al ataque del 7 de octubre. (AP Foto/Ohad Zwigenberg, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.