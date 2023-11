Israel y Hamás pactan tregua para liberar rehenes a cambio de prisioneros; llegará más ayuda a Gaza

Familiares y amigos de las alrededor de 240 personas retenidas por Hamás en Gaza piden al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu su regreso durante una manifestación en Tel Aviv, Israel, el 21 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos buscan sobrevivientes de un bombardeo israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 22 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos rezan por sus familiares muertos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, delante de la morgue del hospital Aqsa, en Deir al Balah, Gaza, el 21 de noviembre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vehículos militares israelíes, en la localidad de Tulkarem, en Cisjordania, el 22 de noviembre de 2023. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.