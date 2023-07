Israel retira sus tropas de Yenín y advierte que la incursión de dos días no fue algo puntual

Una mujer palestina camina por una calle dañada en el campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania, el miércoles 5 de julio de 2023, después de que Israel retirase sus fuerzas del bastión miliciano, lo que puso fin a una intensa operación de dos días que mató al menos a 13 palestinos, expulsó a miles de personas de sus casas y dejó un rastro de destrucción a su paso. También murió un soldado israelí. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.