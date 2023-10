Israel prepara incursión terrestre a Gaza; huyen más de 1 millón de palestinos

Palestinos rescatan a un niño de entre los escombros tras ataques aéreos israelíes en Ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, el miércoles 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos evacúan a heridos de un edificio destruido en un bombardeo israelí en Khan Younis, en la Franja de Gaza, el jueves 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair)

Palestinos heridos acostados en el piso del hospital Al Shifa, en Gaza, Franja de Gaza, el martes 17 de octubre de 2023, luego de llegar del hospital Al Ahli tras una explosión allí. El Ministerio de Salud palestino controlado por Hamas dijo que un ataque aéreo israelí causó la explosión que mató a cientos en el hospital Al Ahli, pero las fuerzas militares israelíes dijeron que había sido por un cohete malogrado lanzado por otros combatientes palestinos. (AP Foto/Abed Khaled)