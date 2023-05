Israel moviliza a la policía antes de una polémica marcha en Jerusalén

En esta imagen de archivo, israelíes ondean banderas nacionales delante de la Puerta de Damasco, en el exterior de la Ciudad Vieja de Jerusalén para conmemorar el Día de Jerusalén, un feriado israelí que celebra la captura de la Ciudad Vieja durante la Guerra de los Seis Días en 1967, el 29 de mayo de 2022. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved