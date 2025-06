Israel e Irán intercambian ataques aéreos por tercer día mientras se informa de cientos de muertos

Un hombre mira llamas que se elevan de una instalación de almacenamiento de crudo después de que pareciera haber sido alcanzada por un ataque israelí, el domingo 15 de junio de 2025, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una columna de humo se eleva de una instalación petrolera tras una explosión el 15 de junio de 2025, en el sur de Teherán, Irán. (AP foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Estelas de proyectiles iluminan el cielo visto desde el norte de Israel, el sábado 14 de junio de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.