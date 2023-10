Israel bombardea Gaza; permite el paso de 2 convoyes de ayuda

Palestinos son evacuados de edificios alcanzados por bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer palestina herida llora mientras sostiene la mano de su familiar muerto ante su casa tras ataques israelíes que golpearon su vecindario en Ciudad de Gaza, el lunes 23 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled)

Palestinos buscan sobrevivientes tras un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el lunes 23 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali)

Un palestino habla por teléfono junto a edificios destruidos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali)

El humo se eleva tras un ataque israelí en la Franja de Gaza, vista desde el sur de Israel, el lunes 23 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit)