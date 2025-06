Israel ataca instalaciones nucleares de Irán y mata a altos generales; Irán responde con misiles

Una columna de humo después de una explosión en Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero frente a un edificio residencial de Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025 donde se registró una explosión. Israel atacó diversos puntos de la capital iraní la madrugada del viernes. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Estelas sobre Jerusalén durante un ataque con misiles el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved