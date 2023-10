Israel afirma que 2 mujeres de EEUU, madre e hija, fueron liberadas por Hamas

Niños palestinos desplazados por los bombardeos israelíes sobre Gaza caminan entre tiendas proporcionadas por la ONU en un campamento levantado en Khan Younis, el 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos buscan sobrevivientes entre los restos de un edificio destrozado por un bombardeo israelí, en Khan Younis, en la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved

Un soldado israelí gesticula desde un vehículo militar cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en territorio israelí, el 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una columna de humo tras una ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, vista desde el sur de Israel, el 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved