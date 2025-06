Irán lanza ataque con misiles a base de EEUU en Qatar e Irak

En esta imagen publicada el lunes 23 de junio de 2025 por el servicio de prensa del Ejército iraní, el comandante en jefe, el general Amir Hatami, en el centro, acompañado de oficiales de alto rango, habla en una videollamada con comandantes del ejército en el cuartel general de Zolfaghar, Irán, entre retratos del fallecido líder revolucionario ayatolá Jomeini, a la izquierda, y del actual líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. (Servicio de prensa del Ejército iraní via AP)

Testigos en Doha, la capital de Qatar, informaron haber visto misiles en el cielo, seguidos de explosiones, pero no estaba claro si hubo algún daño.

Irán también apuntó a la base Ain al-Assad que alberga tropas estadounidenses en el oeste de Irak, dijo un funcionario de seguridad iraquí a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.