Irán dispara drones y misiles balísticos contra Israel en ataque sin precedentes

En esta imagen tomada de un video proporcionado a The Associated Press por un funcionario de defensa de Oriente Medio, se muestra un helicóptero durante un asalto a un buque en el estrecho de Ormuz, el 13 de abril de 2024. (AP Foto)

Un manifestante ondea banderas iraníes y palestinas durante una protesta anti-Israel en la Plaza Palestina en Teherán, Irán, la madrugada del domingo 14 de abril de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved